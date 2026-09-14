Kushinagar News: यूरोप में आयुर्वेद का मान बढ़ाएंगे खड्डा के धनंजय
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:04 AM IST
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खड्डा। खड्डा के निवासी डॉ. धनंजय कुमार श्रीवास्तव (डीके श्रीवास्तव) भारतीय आयुर्वेद की पताका यूरोप में फहराएंगे। उन्हें यूरोपियन एजुकेशन फॉर आयुर्वेदा की ओर से नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में आयुर्वेद वेलनेस वर्कशॉप, व्याख्यान, परामर्श और नाड़ी परीक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया है। वहां 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक आयोजित ब्याख्यान शामिल होंगे। करेंगे। उनके इस उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। संवाद
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