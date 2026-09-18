मासूम अल्फाज ने पेश की मिसाल: 14 दिन बाद गुल्लक में जमा बचपन की बचत नेपाल बाढ़ पीड़ितों के नाम; दूतावास को दी

नेपाल में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुशीनगर के अल्फाज शेख (6) ने अपनी गुल्लक की पूरी बचत दान कर दी। दो देशों का मामला होने के कारण मदद की राशि नेपाल सरकार तक पहुंचाना आसान नहीं था। केंद्रीय मंत्रालय की मदद से 14 दिन की प्रक्रिया पूरी कर नेपाल सरकार के दूतावास को बृहस्पतिवार को गुल्लक सौंप दिया गया। नेपाल सरकार ने मासूम की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी आईडी से सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

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अल्फाज नेपाल में आई त्रासदी दृश्य मोबाइल में वीडियो व यूट्यूब पर देखकर रो पड़ा और परिजनों से अपनी एक साल की बचत से भरी गुल्लक डीएम को सौंपने की इच्छा जताई। घर वालों के साथ अल्फाज कलेक्ट्रेट पहुंचा और डीएम महेंद्र सिंह तंवर को गुल्लक सौंप दिया। डीएम कार्यालय ने गुल्लक की बचत नेपाल राहत कोष तक पहुंचाने की पहल की।