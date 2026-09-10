Kushinagar News: ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने प्राथमिक विद्यालयों का जाना हाल

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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जिम्मेदारों को सभी व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन और विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। इस मौके पर एडीओ पंचायत प्रदीप मल्ल आदि उपस्थित रहे। संवाद

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रामकोला। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने बुधवार को ग्राम पंचायतों और प्राथमिक विद्यालयों का जायजा लिया। कुसम्हा आरआरसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कूड़े की छंटाई कर रही थीं। उन्होंने महिलाओं के कार्यों की जानकारी ली और सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा। प्राथमिक विद्यालय पठानपट्टी के निरीक्षण में प्रधानाध्यापक मौजूद मिले। शिक्षिका जयंती शुक्ला दो दिन से अनुपस्थित पाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकत्री शकुंतला देवी मौके पर मौजूद थी। प्राथमिक विद्यालय कठकुइया में 10:27 बजे तक बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। किचन शेड जर्जर मिला और एक कमरे में ही भोजन बनाया जा रहा था। मेन्यू के अनुसार बुधवार को बच्चों को दूध भी नहीं दिया गया था।