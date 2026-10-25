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Kushinagar News: खेत से लौट रहे किसानों, मजदूरों पर सियार का हमला, 16 घायल

Sun, 25 Oct 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:50 AM IST
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Jackal attacks farmers and laborers returning from the fields; 16 injured
पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के रायपुर बंजरिया और सेमरा के सरेह में शुक्रवार की शाम सियार ने 16 ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया। नेबुआ नौरंगिया सीएचसी पर घायलों को रैबीज का टीका उपलब्ध न होने के कारण मेडिकल कॉलेज पडरौना भेजा गया। गांव वालों ने सियार को लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला।
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रायपुर बंजरिया और सेमरा के सरेह में किसान और मजदूर दिनभर खेतों में काम करने के बाद घर लौट रहे थे। तभी गन्ने के खेत से निकले सियार ने उन पर हमला कर दिया। किसानों ने हंसिया और खुरपी से बचाव करने का प्रयास किया लेकिन सियार ने कई लोगों को काटकर घायल कर दिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे।
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ग्रामीणों को देखकर सियार गन्ने के खेत में छिप गया। घायलों में संगीता, मुफिर, माया देवी, हसीना खातून, सना खातून, याकूब, सुधीर, खुशबू, रहमतुन, विंध्याचल और शांति देवी शामिल हैं। ये सभी 16 लोग रायपुर बंजरिया और देवतहा गांव के निवासी हैं। बाद में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने सियार को लाठी से पीटकर मार डाला।
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ग्रामीणों के अनुसार, हमलावर सियार को मारकर फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची। टीम रात से ही गांव में कैंप कर रही है। खड्डा रेंज के उप वन कार्यालय खैरटिया के प्रभारी बीएन मौर्या ने बताया कि एक पागल सियार ने 16 ग्रामीणों को घायल किया था। वन विभाग की टीम गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रख रही है।
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