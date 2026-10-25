Kushinagar News: खेत से लौट रहे किसानों, मजदूरों पर सियार का हमला, 16 घायल

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रायपुर बंजरिया और सेमरा के सरेह में किसान और मजदूर दिनभर खेतों में काम करने के बाद घर लौट रहे थे। तभी गन्ने के खेत से निकले सियार ने उन पर हमला कर दिया। किसानों ने हंसिया और खुरपी से बचाव करने का प्रयास किया लेकिन सियार ने कई लोगों को काटकर घायल कर दिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर पहुंचे।ग्रामीणों को देखकर सियार गन्ने के खेत में छिप गया। घायलों में संगीता, मुफिर, माया देवी, हसीना खातून, सना खातून, याकूब, सुधीर, खुशबू, रहमतुन, विंध्याचल और शांति देवी शामिल हैं। ये सभी 16 लोग रायपुर बंजरिया और देवतहा गांव के निवासी हैं। बाद में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने सियार को लाठी से पीटकर मार डाला।ग्रामीणों के अनुसार, हमलावर सियार को मारकर फेंक दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव में पहुंची। टीम रात से ही गांव में कैंप कर रही है। खड्डा रेंज के उप वन कार्यालय खैरटिया के प्रभारी बीएन मौर्या ने बताया कि एक पागल सियार ने 16 ग्रामीणों को घायल किया था। वन विभाग की टीम गांव में मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रख रही है।