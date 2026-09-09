फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Instructions to maintain the quality of construction work of industrial building

Kushinagar News: औद्योगिक भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत

Wed, 09 Sep 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Instructions to maintain the quality of construction work of industrial building
राज्यमंत्री से मुलाकात करते शहर के व्यापारी और सदर विधायक मनीष जायसवाल व हाटा विधायक मोहन वर्मा
कसया/पकवाइनार। प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने मंगलवार को निर्माणाधीन औद्योगिक भवन का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध का दर्शन-पूजन कर चीवर अर्पित किया। उन्होंने राष्ट्र के विकास और समृद्धि की कामना की। राज्यमंत्री ने विश्वकर्मा मंदिर में भी पूजन-अर्चन किया।
विज्ञापन

होटल पथिक निवास में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, कुशीनगर विधायक पीएन पाठक, हाटा विधायक मोहन वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, दिनेश गुप्ता, सुशील शर्मा, आद्या पांडेय, संजीव सिंह सिब्लू, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, अमरजीत कुशवाहा आदि ने राज्यमंत्री का स्वागत किया।
विज्ञापन

राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पित है। सरकार की योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश का युवा अब रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बन रहा है। उन्होंने विश्वकर्मा समाज से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में समर्थन देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुभाष नगर वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष छोटेलाल वर्मा, चंदन विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, राम मनोहर विश्वकर्मा, संयोजक डॉ. छेदी शर्मा, एडवोकेट भगवती शर्मा, जनार्दन शर्मा, कन्हैया शर्मा, जगदंबा शर्मा, राम जनक शर्मा, विनोद शर्मा और राजेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने राज्यमंत्री का अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सिसवा-महंथ में जितेंद्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में राज्यमंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने यहां औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

एमएसएमई राज्य मंत्री का किया स्वागत
सुकरौली। एमएसएमई राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा के कुशीनगर में प्रथम आगमन पर रामपुर सुकरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम का नेतृत्व विधायक मोहन वर्मा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष रामप्रवेश कश्यप ने किया। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा माल्यार्पण कर मंत्री का अभिनंदन किया और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed