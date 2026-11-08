Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Inspection of firecracker shops on Diwali, check fire safety arrangements

Kushinagar News: दीपावली पर पटाखा दुकानों का निरीक्षण, अग्नि सुरक्षा के इंतजाम परखे

Sun, 08 Nov 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Inspection of firecracker shops on Diwali, check fire safety arrangements
अग्निशमन उपकरणों के साथ पानी और बालू की व्यवस्था जांची, कमी मिलने पर तत्काल पूरा कराने का निर्देश
विज्ञापन


कसया। दीपावली पर पटाखा दुकानों में आग से बचाव के इंतजामों की जांच के लिए शनिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी. अक्षय दीपक ने लीलावती स्टेडियम में लगी दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्नि सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की पड़ताल की। दुकानों पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्र, पानी और बालू की व्यवस्था जांची।
निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में पानी और बालू उपलब्ध नहीं मिला। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में पानी और बालू की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में आग पर तत्काल काबू पाने के लिए ये इंतजाम जरूरी हैं।
विज्ञापन


उन्होंने पटाखा दुकानों के बीच निर्धारित तीन फीट की दूरी का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही दुकानों के आसपास खुले और कटे बिजली के तारों की स्थिति देखी। उन्होंने दुकानदारों को सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक सावधानी बरतने और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


निरीक्षण के दौरान तहसीलदार धर्मवीर सिंह, कसया थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed