Kushinagar News: नगर में आज

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गोपाष्टमी पूजा- पडरौना कान्हा गौशाला में गो पूजन-अर्चन और गुड़-चारा खिलाने के कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

कुशीनगर महोत्सव- सेवरही के शिवाघाट पर कुशीनगर महोत्सव के मौके पर गंगा आरती का आयोजन शाम छह बजे से।

कथा- मथौली बाजार के लोहेपार मल्ल टोला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में माता देवहूति की स्तुति और उनका मोक्ष की कथा आयोजन दोपहर 02 बजे से।

कथा- सपही बरवा गांव में सात दिवसीय कथा की पूर्णाहुति पर हवन-पूजन और भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

छठ पूजा- पडरौना शहर में छठ महापर्व के पर नदी, तालाब या जलाशयों के घाटों पर मेला का आयोजन सुबह 06 बजे से।