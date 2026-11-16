Kushinagar News: दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

कस्बा निवासी राजकुमार गुप्ता (42) बीते शुक्रवार की शाम घर के पास सर्विस रोड पर टहल रहे थे। उसी दौरान वे एक अज्ञात बाइक सवार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें सीएचसी देवतहां ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उन्हें एम्स गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।