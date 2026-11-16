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Kushinagar News: दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Mon, 16 Nov 2026 01:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:37 AM IST
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Youth injured in accident dies during treatment
सुकरौली। बीते शुक्रवार की शाम स्थानीय कस्बा के सर्विस लेन पर टलने के दौरान अज्ञात बाइक की चपेट में आकर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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कस्बा निवासी राजकुमार गुप्ता (42) बीते शुक्रवार की शाम घर के पास सर्विस रोड पर टहल रहे थे। उसी दौरान वे एक अज्ञात बाइक सवार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें सीएचसी देवतहां ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टर ने उन्हें एम्स गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उनकी हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ पीजीआई रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

बलुआ गंगा घाट पर सूर्य की उपासना करतीं व्रती महिलाएं। संवाद

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