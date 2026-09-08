Kushinagar News: बंद मिली पानी टंकी, ऑपरेटर बदलने के निर्देश

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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और आरआरसी सेंटर का भी निरीक्षण किया। आरआरसी सेंटर पर कूड़ा-कचरा बिखरा मिलने पर उन्होंने ग्रामीणों से घरों से निकलने वाला कबाड़ और कचरा सेंटर तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे कचरे का उचित निस्तारण होने के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आय का साधन भी उपलब्ध होगा। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टेकुआटार बाबू टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन, छात्र-शिक्षक उपस्थिति और सरकारी पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी ली। सभी कक्षाओं में जाकर करीब 40 मिनट तक बच्चों से पढ़ाई से संबंधित सवाल किए और उनकी शैक्षिक स्थिति परखी। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।इस दौरान ग्राम प्रधान राधेश्याम यादव, रामजी गुप्ता, धीरज यादव, ओंकार नाथ, हृदयानंद, सूरज, मोनू गुप्ता आदि मौजूद रहे।