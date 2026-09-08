Kushinagar News: फर्जी वीजा-टिकट देने के आरोप में दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल

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गोरखपुर जिले के छबैला चौरीचौरा निवासी साहिल अली ने तहरीर में बताया कि वह अपने मित्र ओपिन मल्ल, अमित सिंह, नवीन सिंह, अवनीश चौधरी, मंजीत यादव, आजमगढ़ के रामसुमन, विशुनपुरा निवासी सेराज अहमद और देवरिया निवासी मोहम्मद लतीफ के साथ विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जंगल विशुनपुरा निवासी नैमुला अंसारी और उसके मामा हाता झनगा बकटा निवासी शफीक अंसारी से हुई। आरोप है कि नैमुला ने खुद के विदेश में रहकर आने की बात बताई और सभी को वहां नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। रामसुमन से 1.01 लाख, नवीन सिंह से 1.50 लाख, ओपिन मल्ल से 86,900, अवनीश चौधरी से 1.19 लाख, अमित सिंह से 1.15 लाख, मंजीत यादव से 1.04 लाख, सेराज अहमद से 30 हजार और मोहम्मद लतीफ से 35 हजार रुपये लिए गए। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नैमुला और शफीक को गिरफ्तार कर लिया। विशनुपरा थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि नैमुला अंसारी, शफीक अंसारी को जेल भिजवा दिया गया है। तीसरे आरोपी मुन्ना अंसारी की तलाश की जा रही है।

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दुदही। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आठ लोगों से करीब 7.42 लाख रुपये की ठगी के मामले में फर्जी वीजा-टिकट देने के आरोप में नैमुला अंसारी, शफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस तीसरे आरोपी मुन्ना अंसारी की तलाश कर रही है।