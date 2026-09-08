Kushinagar News: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:53 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
बनकटा बाजार। थाना क्षेत्र के कोइलसवा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के बिन्टोलिया गांव निवासी इंदल प्रसाद (60) की सोमवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
इंदल प्रसाद सोमवार शाम बाइक से सब्जी खरीदने बनकटा बाजार गए थे। खरीदारी करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बनकटा बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास कब्रिस्तान के सामने दुलदुलिया बाजार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अचानक नीलगायों का झुंड आ गया।
नीलगायों के झुंड से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में इंदल प्रसाद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोग जब तक उनकी मदद के लिए पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
इंदल प्रसाद सोमवार शाम बाइक से सब्जी खरीदने बनकटा बाजार गए थे। खरीदारी करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बनकटा बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास कब्रिस्तान के सामने दुलदुलिया बाजार की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अचानक नीलगायों का झुंड आ गया।
विज्ञापन
नीलगायों के झुंड से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में इंदल प्रसाद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोग जब तक उनकी मदद के लिए पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।