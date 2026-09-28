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Kushinagar News: मंडलीय कुश्ती में दम दिखाएंगे कुशीनगर के चार पहलवान

Mon, 28 Sep 2026 01:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:17 AM IST
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Four wrestlers from Kushinagar to showcase their prowess in the divisional wrestling competition.
पडरौना। कुशीनगर के चार पहलवान देवरिया स्टेडियम में आयोजित मंडल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी ताकत और दांव-पेच का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के बाद चयनित इन खिलाड़ियों को मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिला है। प्रतियोगिता में जिले के दो खिलाड़ी अंडर-14 और दो खिलाड़ी अंडर-17 आयु वर्ग में अलग-अलग भार वर्गों में मुकाबला करेंगे।
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मंडल व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में देवरिया मंडल के विभिन्न जिलों से चयनित पहलवान प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर के खिलाड़ियों के सामने अपने भार वर्ग में मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने की चुनौती होगी। खिलाड़ी कुश्ती के दौरान दांव-पेंच के साथ अपनी शारीरिक क्षमता और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे।
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उन्हाेंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर अंडर 14 में रूखसार खातून व अमर यादव और अंडर-17 में पवन कुमार व सम्राट सिंह समेत चार खिलाड़ियों का मंडल स्तर के लिए चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी फ्री स्टाइल की कुश्ती में दमखम दिखाएंगे। चयन बाद से ही खिलाड़ी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए थे। अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों ने कुश्ती की विभिन्न तकनीकों और दांव-पेंच पर विशेष जोर दिया। अब मंडल स्तर पर होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ी पदक हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की उम्मीद खिलाड़ियों से की जा रही है। मंडल स्तर पर सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा।
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