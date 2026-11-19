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किसान गोष्ठी- खड्डा नगर के एक मैरिज हॉल परिसर में किसान गोष्ठी व हार्वेस्ट मशीन का शुभारंभ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।



कथा- मथौली बाजार के लोहेपार मल्ल टोला में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



कथा-रामकोला क्षेत्र के खोटही गांव के परसिया स्थित काली मंदिर परिसर में 11 दिवसीय श्रीराम कथा में राम जन्म की कथा का वाचन दोपहर 02 बजे से।

दंगल- खडडा के शिवदत्त छपरा गांव में रावण पुतला दहन के उपलक्ष्य में दंगल का आयोजन सुबह 10 बजे से।