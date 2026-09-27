Kushinagar News: ट्रांसपोर्टर को बदलने के लिए किसानों का प्रदर्शन

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किसानों का आरोप है कि केंद्र पर समय से गाड़ियां नहीं मंगाई जाती हैं। गन्ना भरी ट्रालियों की लंबी कतारें लग जाती हैं और सेंटर पर जाम लगा रहता है। क्रय केंद्र पर लाया गया गन्ना ट्राली में छह, सात दिन तक खाली नहीं होता है। राकेश गिरि, विनोद भारती, संजय कुशवाहा, सुनील यादव, भगेलू अंसारी आदि मौजूद रहे। संवाद

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पडरौना। पडरौना गन्ना समिति बोर्ड कि बैठक में पूर्व चेयरमैन ओमप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में ढाढ़ा चीनी मिल के क्रय केंद्र बबुईया बी के किसानों ने वर्तमान ट्रांसपोर्टर को तत्काल हटाने की मांग की। किसानों ने प्रदर्शन कर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/सचिव को पत्र सौंपा।