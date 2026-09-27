Kushinagar News: केशव नगर में 63 लाख से होंगे विकास कार्य

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प्रस्तावित कार्यों के तहत सड़क निर्माण के साथ इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आरसीसी नाली का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारु हो सके। इससे जलभराव की समस्या कम होने के साथ ही लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। करीब 63 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों से वार्ड की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।सड़क निर्माण और इंटरलॉकिंग से गलियों में आवागमन आसान होगा, जबकि नाली निर्माण से जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वार्ड में सड़क और जलभराव से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। इस संबंध में ईओ अंकिता शुक्ला ने बताया कि वार्ड में काफी दिनों से इसकी डिमांड थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।