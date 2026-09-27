Kushinagar News: पीडीए जन पंचायत में संगठन की मजबूती पर जोर

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जन पंचायत में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। सपा नेता सत्यपाल शाही ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करने की अपील की। इस दौरान सुनील दत्त शाही, सुरेंद्र यादव, अजय यादव, मिथलेश मिश्र, बालकृष्ण मिश्र, वीरेंद्र सिंह सैंथवार, रामरेखा आदि मौजूद रहे।

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सुकरौली। बारिश के बीच शुक्रवार को सुकरौली में सपा की पीडीए जन पंचायत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा तथा सपा जिलाध्यक्ष रामअवध यादव रहे। मुख्य अतिथि ने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया।