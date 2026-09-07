Kushinagar News: त्योहारों के चलते ट्रेनों में भीड़, 12 तक सीटें फुल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:26 AM IST
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कप्तानगंज। त्योहारों के चलते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोटा, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, कानपुर व अयोध्या आदि जाने वाली लिए ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ हो रही है। 12 सितंबर तक सभी ट्रेनें फुल हैं। जंक्शन पर घंटों लाइन में इंतजार के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है।
ट्रेन में चढ़ने के लिए की धक्का-मुक्की की नौबत आ रही है। यात्रियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। कप्तानगंज-नरकटियागंज और कप्तानगंज-थावे रूट से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन होने के कारण जिले के अलावा महराजगंज व नेपाल तक से लोग पहुंचते हैं।
वर्तमान में कप्तानगंज से दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 15, थर्ड एसी और टू-टियर एसी में 5-5 नंबर वेटिंग है। वहीं, दिल्ली से आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 10 नंबर वेटिंग, थर्ड व टू-टियर एसी में आरएसी चल रहा है।
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सप्तक्रांति एक्सप्रेस के स्लीपर में 47, थर्ड एसी में 28 और टू-टियर एसी में 12 नंबर वेटिंग है। दिल्ली से वापसी में स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 17 और टू-टियर एसी में 9 सीट खाली है।
मुंबई जाने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 14 और थर्ड व टू-टियर एसी में 10-10 नंबर वेटिंग है, जबकि मुंबई से आने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 20 और टू-टियर एसी में 5 नंबर वेटिंग चल रही है। कोलकाता जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में 10 सितंबर तक स्लीपर में 43, थर्ड एसी में 6 और टू-टियर एसी में 10 नंबर वेटिंग है।
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ट्रेन में चढ़ने के लिए की धक्का-मुक्की की नौबत आ रही है। यात्रियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। कप्तानगंज-नरकटियागंज और कप्तानगंज-थावे रूट से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन होने के कारण जिले के अलावा महराजगंज व नेपाल तक से लोग पहुंचते हैं।
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वर्तमान में कप्तानगंज से दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 15, थर्ड एसी और टू-टियर एसी में 5-5 नंबर वेटिंग है। वहीं, दिल्ली से आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 10 नंबर वेटिंग, थर्ड व टू-टियर एसी में आरएसी चल रहा है।
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सप्तक्रांति एक्सप्रेस के स्लीपर में 47, थर्ड एसी में 28 और टू-टियर एसी में 12 नंबर वेटिंग है। दिल्ली से वापसी में स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 17 और टू-टियर एसी में 9 सीट खाली है।
मुंबई जाने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 14 और थर्ड व टू-टियर एसी में 10-10 नंबर वेटिंग है, जबकि मुंबई से आने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 20 और टू-टियर एसी में 5 नंबर वेटिंग चल रही है। कोलकाता जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में 10 सितंबर तक स्लीपर में 43, थर्ड एसी में 6 और टू-टियर एसी में 10 नंबर वेटिंग है।