Kushinagar News: त्योहारों के चलते ट्रेनों में भीड़, 12 तक सीटें फुल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ट्रेन में चढ़ने के लिए की धक्का-मुक्की की नौबत आ रही है। यात्रियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। कप्तानगंज-नरकटियागंज और कप्तानगंज-थावे रूट से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन होने के कारण जिले के अलावा महराजगंज व नेपाल तक से लोग पहुंचते हैं।वर्तमान में कप्तानगंज से दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 15, थर्ड एसी और टू-टियर एसी में 5-5 नंबर वेटिंग है। वहीं, दिल्ली से आने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस के स्लीपर में 10 नंबर वेटिंग, थर्ड व टू-टियर एसी में आरएसी चल रहा है।सप्तक्रांति एक्सप्रेस के स्लीपर में 47, थर्ड एसी में 28 और टू-टियर एसी में 12 नंबर वेटिंग है। दिल्ली से वापसी में स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 17 और टू-टियर एसी में 9 सीट खाली है।मुंबई जाने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 14 और थर्ड व टू-टियर एसी में 10-10 नंबर वेटिंग है, जबकि मुंबई से आने वाली अवध एक्सप्रेस के स्लीपर में 20, थर्ड एसी में 20 और टू-टियर एसी में 5 नंबर वेटिंग चल रही है। कोलकाता जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में 10 सितंबर तक स्लीपर में 43, थर्ड एसी में 6 और टू-टियर एसी में 10 नंबर वेटिंग है।