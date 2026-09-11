Kushinagar News: डीएम को ज्ञापन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग

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पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दरोगा सिंह निषाद की अगुवाई में इंदर सिंह निषाद, फुलबदन निषाद, अवधेश, सुनील, विंध्याचल निषाद, छट्ठू निषाद, नंदलाल निषाद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि 19 व 24 अगस्त को रामप्यारे ने पुलिस और डीआईजी को प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके चचेरे भाई सबूरन निषाद की 24 अगस्त 2026 को साजिशन हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर दी गई। सबूरन का शव खैरटवा स्थित मवन नाला में धर्मपुर गांव के पूरब छठ घाट के 500 मीटर उत्तर हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र में मिला था।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संवाद

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पडरौना। भारतीय एकलव्य पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खैरटवा गांव के निवासी सबूरन निषाद की हत्या के मामले में प्राथमिक दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है।