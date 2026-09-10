Kushinagar News: डीएम से शराब की दुकान हटाने की मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:20 AM IST
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पकड़ियार बाजार। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर नेबुआ रायगंज गांव के चौराहे पर संचालित शराब की दुकान हटवाने की मांग की है। दुकान नहीं हटवाने पर 15 सितंबर से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री व पूर्व प्रधान व्यास वर्मा के नेतृत्व में फुलमती देवी, चंपा देवी, लौगी देवी, सुगंधा देवी, इंदू देवी, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, छोटे लाल, शारदा आदि का कहना है कि मुख्य चौराहे पर शराब की दुकान होने से परेशानी हो रही है। शाम को महिलाएं खेत या टहलने निकलती है तो शराबी अभद्रता और छींटाकशी करते हैं। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि इसके विरोध में 25 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था। थानाध्यक्ष ने ज्ञापन लेकर शराब की दुकान हटवाने का आश्वासन दिया था। दो सप्ताह बाद भी दुकान हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन को 14 सितंबर तक दुकान हटाने का समय दिया है। संवाद
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ग्रामीणों ने बताया कि इसके विरोध में 25 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था। थानाध्यक्ष ने ज्ञापन लेकर शराब की दुकान हटवाने का आश्वासन दिया था। दो सप्ताह बाद भी दुकान हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन को 14 सितंबर तक दुकान हटाने का समय दिया है। संवाद
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