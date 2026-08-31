Kushinagar News: सेवानिवृत्ति के बाद भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:08 AM IST
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कसया। टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) कुशीनगर के जिला संयोजक अखिलेश यादव के नेतृत्व में रविवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने कुशीनगर विधायक पीएन पाठक से मुलाकात की। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक के प्रति आभार जताया। साथ ही योजना के विस्तार और शिक्षक हित से जुड़ी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ब्लॉक प्रवक्ता संजय यादव, ब्लॉक सह संयोजक रविंद्र कुमार टैगोर, एआरपी शैलेश कुमार, जिला कोषाध्यक्ष दीपेश सिंह, अमिताभ राम त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवाद
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