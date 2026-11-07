Kushinagar News: 14 हजार से अधिक किसानों की फसल को हुआ नुकसान

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प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा फसल और अन्य नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी 25 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर राहत आयुक्त ने जिला प्रशासन से एक अप्रैल से चार नवंबर 2026 तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी।जिला प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे के अनुसार, जिले की दो तहसीलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसमें खड्डा तहसील के 6,340 और तमकुहीराज तहसील के 7,827 किसान प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में 67 पशुओं की मौत दर्ज की गई है।केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए आपदा राहत के मानकों में संशोधन किया है। इसके तहत सिंचित क्षेत्र में फसल क्षति पर सहायता राशि 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर करने का प्रावधान है। वहीं, बारिश से फसल को नुकसान होने पर सहायता राशि 8,550 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किए जाने की तैयारी है। नए प्रावधानों के लागू होने पर प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर क्रमश: पांच हजार और 2,450 रुपये अधिक मिल सकेंगे।पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत गाय, भैंस, घोड़े और ऊंट जैसे बड़े पशुओं की मौत पर मुआवजा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया जाना है। बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता राशि चार हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने का प्रस्ताव है।इसी तरह गधे और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं की मौत पर सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 24,400 रुपये और मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी मिलने वाली सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये करने की तैयारी है।