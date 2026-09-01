Kushinagar News: मेडिकल असेसमेंट कैंप में 35 बच्चों को मिला दिव्यांगता प्रमाण पत्र

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बीईओ उदय नारायण मिश्र ने कहा कि दिव्यांग बच्चों में प्रतिभा की कमी नही है। यदि उन्हें सुविधाएं और पर्याप्त संसाधन मिले तो वे भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह अपने भीतर छिपी प्रतिभा उजागर कर देश की सेवा में लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। अभिभावकों को चाहिए कि अपने दिव्यांग पाल्यों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ दिलाए। इसके बाद आयोजित कैंप में उपस्थित 35 दिव्यांग छात्रों की शारीरिक दक्षता की जांच की गई, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चें दिव्यांगता के पात्र मिले। इस तरह कैंप में शामिल सभी 35 बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया गया।इस दौरान समेकित शिक्षा के जिला समन्वयक शिव कुमार, डॉ. प्रेम नारायण, डॉ. हेमंत कुमार वर्मा, बलवंत बहादुर, अनुपम कुमार, अमृता, मनोज कुमार पासवान, गणेश कुशवाहा, चांदनी सिंह, शिव कुमार राम, अरविंद कुमार, हरेंद्र यादव, अश्वनी कुमार मिश्र, डॉ. मुकेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।