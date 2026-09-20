Kushinagar News: भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रणजीत राय का जगह-जगह स्वागत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 AM IST
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तमकुहीरोड/ मल्लूडीह/पटहेरवा। सेवरही ब्लॉक सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रणजीत राय ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता, आपसी समन्वय और निरंतर परिश्रम से होती है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी, सांसद प्रतिनिधि धीरज त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष रमेश ब्याहुत, अतुल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
कुशीनगर मंडल के बरवा जंगल अभिनायकपुर स्थित एक निजी मैरेज हॉल में भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। यहां पार्टी के पूर्व एवं वर्तमान जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन मंडल महामंत्री मंकेश कुमार राय के नेतृत्व में किया गया। इसी तरह पटहेरिया चौराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने रणजीत राय का फूल-मालाओं से स्वागत किया और पुष्पवर्षा की। मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी समेत कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। रणजीत राय ने स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए संगठन को और मजबूत करने तथा पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।
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कुशीनगर मंडल के बरवा जंगल अभिनायकपुर स्थित एक निजी मैरेज हॉल में भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। यहां पार्टी के पूर्व एवं वर्तमान जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन मंडल महामंत्री मंकेश कुमार राय के नेतृत्व में किया गया। इसी तरह पटहेरिया चौराहे पर भी कार्यकर्ताओं ने रणजीत राय का फूल-मालाओं से स्वागत किया और पुष्पवर्षा की। मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी समेत कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। रणजीत राय ने स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए संगठन को और मजबूत करने तथा पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की।
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