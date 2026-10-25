Kushinagar News: भूमिहारी पट्टी और बरवारतनपुर पीएचसी बनेंगे सीएचसी

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शासन की मंजूरी से क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रशेखर मिश्र ने 23 अक्तूबर को दोनों पीएचसी के उच्चीकरण के संबंध में शासनादेश जारी किया। शासन ने वर्ष 2017 में निर्धारित प्रावधानों में शिथिलता देते हुए इसकी अनुमति दी है। साथ ही महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को आगे की आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।दोनों केंद्रों के सीएचसी बनने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से खड्डा के तुर्कहां स्थित सीएचसी पर मरीजों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। शासन के इस फैसले से क्षेत्र के लोगों में खुशी है।