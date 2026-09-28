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Kushinagar News: विश्व पर्यटन दिवस पर जागरूकता रैली, संरक्षण का दिया संदेश

Mon, 28 Sep 2026 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:21 AM IST
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Awareness rally on World Tourism Day; message of conservation conveyed.
पकवा इनार। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रविवार को कुशीनगर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन के नेतृत्व में रैली आयोजित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन के महत्व और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
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पर्यटन कार्यालय से स्लोगन लिखी टी-शर्ट पहनकर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में लोग निकले। रैली मुख्य परिनिर्वाण मंदिर के गेट से शुरू हुई। यह माथा कुंवर मंदिर और अष्टधातु वितरण केंद्र होते हुए रामाभार स्तूप पहुंची। प्रतिभागियों ने स्तूप की परिक्रमा की। उन्होंने विश्व पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। रैली के दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कुशीनगर के ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की जानकारी दी गई।
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पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को भी पर्यटन का महत्व समझना चाहिए। पर्यटन स्थलों के भ्रमण से ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मिलती है और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस अवसर पर पर्यटन निरीक्षक सुरेश कुमार पांडेय, सब इंस्पेक्टर शिवानंद, अभिषेक राय, रंजना सिंह, अंशु ठाकुर और रानी ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे।
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