Kushinagar News: महिला से मारपीट, दो लोगों पर प्राथमिकी

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गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के मठिया माफी लोहार टोला की महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्हाेंने गांव के दो लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। यहां की शोभा देवी ने तहरीर में बताया कि वह 19 सितंबर को अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसी दौरान पड़ोसी राजू और अनिता आए और पुरानी रंजिश को लेकर अपशब्द कहने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद