Kushinagar News: मंडलीय एथलेटिक्स ट्रायल के लिए 30 खिलाड़ी चयनित

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उप क्रीड़ाधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने बताया कि पुरुष वर्ग में आदित्य चौधरी का 100 मीटर, कृष ठाकुर का लॉन्ग जंप, आलोक यादव व अभिषेक का 200 मीटर, इमरान अंसारी का 100 मीटर, प्रिंस व मेराज का 400 मीटर, विशाल यादव व आकाश यादव का 1500 मीटर, उपेंद्र यादव व राज यादव का 800 मीटर के लिए चयन हुआ है।इसी तरह रिषि राय शॉटपुट, संगम सिंह डिस्कस थ्रो, जबकि रितिक और अनुप 3000 मीटर व 500 मीटर स्पर्धा में प्रतिभाग करेंगे। महिला वर्ग में गरिमा सिंह व अंकिता साहनी जैवलिन थ्रो, गीतांजलि लॉन्ग जंप, अंशिका 200 मीटर, प्रिति यादव 100 व 200 मीटर व प्रिति गोंड 100 मीटर में प्रतिभाग करेंगी। अंतिमा का चयन 400 मीटर, उर्मिला और पूर्वा गुप्ता का शॉटपुट, लक्ष्मी गुप्ता का डिस्कस थ्रो तथा सुन्दरी का डिस्कस थ्रो और हाईजंप के लिए हुआ है।इनके अलावा रागनी यादव 100 मीटर हर्डल्स, राधा चौहान 400 मीटर हर्डल्स, दिशा गोंड 800 मीटर व ज्योति 800 और 1500 मीटर स्पर्धा में प्रतिभाग करेंगी। जिला खेल कार्यालय की ओर से चयनित खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल में भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि टीम मैनेजर एवं एथलेटिक्स की प्रशिक्षक दुर्गावती को खिलाड़ियों को गोरखपुर ले जाकर मंडलीय चयन/ट्रायल में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।