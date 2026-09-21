Kushinagar News: महिला से मारपीट का वीडियो वायरल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:33 AM IST
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रामकोला। अमवा मंदिर परिसर में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पुजारी के खिलाफ शांति व्यवस्था के तहत कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि महिला मंदिर परिसर के आसपास भीख मांगती है। उसके साथ एक बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति भी रहता है। किसी बात पर महिला और मंदिर के पुजारी में विवाद हो गया। विवाद के दौरान पुजारी ने महिला से मारपीट की। संवाद
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