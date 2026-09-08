Kushinagar News: रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

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प्राथमिक विद्यालय इमिलिया के प्रधानाध्यापक त्रिलोकी प्रसाद गुप्त और पंचायत सचिव राजेश यादव की अगुवाई में बच्चों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने और कचरा इधर-उधर न फेंकने के लिए जागरूक किया। विज्ञापन

रैली के बाद बच्चों और महिलाओं ने गांव में जगह-जगह पड़े अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया और आरआरसी सेंटर पहुंचाया। वहां सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग किया गया। इस दौरान पंकज पांडेय, शैलेंद्र विश्वकर्मा, जयप्रकाश यादव, जितेंद्र प्रताप सिंह, रीना देवी, सुमित्रा देवी आदि मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय इमिलिया के प्रधानाध्यापक त्रिलोकी प्रसाद गुप्त और पंचायत सचिव राजेश यादव की अगुवाई में बच्चों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने और कचरा इधर-उधर न फेंकने के लिए जागरूक किया।रैली के बाद बच्चों और महिलाओं ने गांव में जगह-जगह पड़े अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया और आरआरसी सेंटर पहुंचाया। वहां सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग किया गया। इस दौरान पंकज पांडेय, शैलेंद्र विश्वकर्मा, जयप्रकाश यादव, जितेंद्र प्रताप सिंह, रीना देवी, सुमित्रा देवी आदि मौजूद रहे।

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लक्ष्मीगंज। स्वच्छ अभियान के तहत सोमवार को लालाछपरा गांव के प्राथमिक विद्यालय इमिलिया के बच्चों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भटवलिया टोले में स्वच्छता रैली निकाली। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए घर और आसपास के अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर आरआरसी सेंटर भेजने के लिए प्रेरित किया गया।