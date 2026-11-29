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संगठन की नाराजगी, आपसी खींचतान, प्रशासनिक शिकायतों का लिया फीडबैक, तालमेल सुधारने पर रहा जोरपडरौना। जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से पहले प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ करीब डेढ़ घंटे तक जिला पंचायत के सर्किट हाउस में बंद कमरे में बातचीत की। इस दौरान जिले की राजनीतिक गतिविधियों, संगठन की स्थिति और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फीडबैक लिया गया।सूत्रों के मुताबिक, प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से अलग-अलग बातचीत कर उनका पक्ष जाना। उन्होंने क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों, संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं के बीच मौजूदा माहौल की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच उभरी नाराजगी को दूर करने तथा आपसी समन्वय मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।मंत्री ने प्रशासनिक स्तर पर आने वाली दिक्कतों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि संगठन और पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के बीच किसी तरह का असंतोष या असमंजस तो नहीं है। इसका उद्देश्य समय रहते समस्याओं को चिह्नित कर उनका समाधान कराना और पार्टी तथा संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।इसके बाद प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे।