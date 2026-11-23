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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी अक्षय दीपक ने 25 बूथों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति देखी। इस दौरान कोल्हुआ के बूथ संख्या 360 और 361 तथा गोपालगढ़ के बूथ संख्या 399, 400 और 401 पर बीएलओ अनुपस्थित मिले। उन्होंने संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बीएलओ को अभियान दिवस के बाद भी प्रतिदिन घर-घर जाकर सर्वे करने और 18 से 19 वर्ष के युवाओं सहित सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का निर्देश दिया। उन्होंने गांवों और नगर क्षेत्रों में डुग्गी-मुनादी कराकर लोगों को जागरूक करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इस दौरान कानूनगो राजन मिश्रा, लेखपाल शैलेंद्र दुबे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।