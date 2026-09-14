Kushinagar News: वियतनाम के 22 पर्यटकों ने की पूजा-अर्चना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:17 AM IST
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पकवाइनार। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थली में रविवार को वियतनाम से पहुंचे 22 सदस्यीय पर्यटकों के दल ने तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन किए। प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की गई। विश्व शांति, मानव कल्याण और सभी प्राणियों के सुख की कामना की गई।
महापरिनिर्वाण मंदिर में भंते अशोक ने पूजा संपन्न कराई। पर्यटकों ने कुशीनगर के प्रमुख ऐतिहासिक और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। उन्हें तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़े स्थलों, कुशीनगर के बौद्ध इतिहास और प्राचीन स्मारकों की जानकारी दी गई। दल के सदस्यों ने यहां की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जाना। कुशीनगर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़े इस स्थल पर वियतनाम समेत विभिन्न बौद्ध देशों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। वियतनामी दल ने भी यहां शांति, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को स्मरण करते हुए प्रार्थना की। संवाद
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महापरिनिर्वाण मंदिर में भंते अशोक ने पूजा संपन्न कराई। पर्यटकों ने कुशीनगर के प्रमुख ऐतिहासिक और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। उन्हें तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़े स्थलों, कुशीनगर के बौद्ध इतिहास और प्राचीन स्मारकों की जानकारी दी गई। दल के सदस्यों ने यहां की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जाना। कुशीनगर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़े इस स्थल पर वियतनाम समेत विभिन्न बौद्ध देशों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। वियतनामी दल ने भी यहां शांति, करुणा और मानव कल्याण के संदेश को स्मरण करते हुए प्रार्थना की। संवाद
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