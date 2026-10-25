Kushinagar News: मतदाता पुनरीक्षण कैंप में 22 आवेदन जमा, नए वोटरों को जोड़ने पर जोर

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जानकीनगर/लक्ष्मीगंज। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को विभिन्न बूथों पर कैंप लगाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता पहचान पत्र में संशोधन के लिए आवेदन जमा कराए गए। इस दौरान अधिकारियों ने बीएलओ को विशेष रूप से 18 और 19 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के निर्देश दिए।जानकीनगर क्षेत्र के कुशीनगर विधानसभा के साड़ी खुर्द स्थित बूथ संख्या 136, 137 और 138 पर आयोजित कैंप में कुल 22 आवेदन जमा हुए। इनमें नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 के 14 आवेदन और मतदाता पहचान पत्र में संशोधन के लिए फार्म-8 के आठ आवेदन शामिल हैं। कैंप के दौरान बीएलओ पंकज कुमार तिवारी, रंभा देवी और गिरिजा देवी मौजूद रहीं।उधर, लक्ष्मीगंज क्षेत्र के देवरिया बाबू गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बने बूथ संख्या 241, 242 और 243 का शनिवार को नायब तहसीलदार कप्तानगंज एकता त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को 18 और 19 वर्ष के नए मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने तथा अधिक से अधिक फार्म-6 भरवाकर जमा कराने का निर्देश दिया। बीएलओ बबीता देवी, स्नेहलता पांडेय और कमला देवी ने बताया कि नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।