Kaushambi News: स्वास्थ्य शिविर में 291 मरीजों का उपचार, 167 की जांच

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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार के निर्देश पर आयोजित शिविर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. रिया शर्मा ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। इंटर्न डॉ. रमन, डॉ. आस्था, डॉ. अंकिता, डॉ. शताब्दी और डॉ. फरीजा ने भी सेवाएं दीं। फार्मासिस्ट शुभ नेत्र सिंह, मनीष, स्टाफ नर्स भारती, धीरेंद्र सिंह और सहायक स्टाफ अनीता देवी ने सहयोग किया।शिविर में नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित गैर संचारी रोग, क्षय रोग, मानसिक स्वास्थ्य, कुष्ठ उन्मूलन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नियमित टीकाकरण समेत विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।