Kaushambi News: किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी

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जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी ने कहा कि भूमि कब्जा, चकबंदी, बिजली आपूर्ति, खाद-बीज की उपलब्धता, जलभराव समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। धरने में तहसील अध्यक्ष मो. शाहिद, आशीष शुक्ला, शनि मिश्रा, राजन उपाध्याय, विजय यादव, रामसरन, सुनीता, अनीता, किरन, फूलकली समेत बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने से भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) का तहसील परिसर के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी की अगुवाई में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने चेताया कि समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।