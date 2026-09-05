Kaushambi News: छप्पर पर गिरी कच्चे मकान की दीवार, बुजुर्ग की मौत

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अंतू थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा निवासी माताफेर यादव (75) बृहस्पतिवार की रात छप्पर के नीचे चारपाई पर सो रहे थे। शुक्रवार की भोर में छप्पर के बगल के कच्चे मकान की दीवार भरभराकर छप्पर पर गिर गई। दीवार के मलबे में दबे बुजुर्ग की चीख सुन परिजन और ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने मलबे को हटाकर बुजुर्ग को बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग की सांसें थम गई थी। घटना की जानकारी पर लेखपाल जयप्रकाश त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के तीन बेटे और दो बेटियां हैं।