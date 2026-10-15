Kaushambi News: मंझनपुर डिपो में आज से दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर

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डिपो प्रभारी गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि शिविर में सभी चालक और परिचालकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के साथ जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।लंबे समय तक वाहन चलाने और लगातार ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिविर के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी सेहत की स्थिति जानने और जरूरी सावधानियां बरतने का अवसर मिलेगा। डिपो प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य जांच का लाभ लेने की अपील की है। एक साथ चालक-परिचालक एकत्रित होने पर कुछ हद तक कई रूट के बस संचालन भी प्रभावित होने की संभावना है। संवाद