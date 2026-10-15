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Kaushambi News: मंझनपुर डिपो में आज से दो दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर

Thu, 15 Oct 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:35 AM IST
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Two-day health check-up camp at Manjhanpur Depot starts today.
मुख्यालय स्थित मंझनपुर बस डिपो कार्यालय। संवाद
मुख्यालय स्थित बस डिपो परिसर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दो दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें डिपो के सभी चालक और परिचालक प्रतिभाग करेंगे। शिविर के माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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डिपो प्रभारी गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि शिविर में सभी चालक और परिचालकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के साथ जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
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लंबे समय तक वाहन चलाने और लगातार ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिविर के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी सेहत की स्थिति जानने और जरूरी सावधानियां बरतने का अवसर मिलेगा। डिपो प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों से निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर स्वास्थ्य जांच का लाभ लेने की अपील की है। एक साथ चालक-परिचालक एकत्रित होने पर कुछ हद तक कई रूट के बस संचालन भी प्रभावित होने की संभावना है। संवाद
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