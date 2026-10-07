कौशाम्बी : कार की टक्कर से डीसीएम चालक और हेल्पर की मौत, अल्टरनेटर साफ करने उतरे थे दोनों

एयरपोर्ट कोतवाली के रावतपुर गांव में बुधवार दोपहर ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार फाइनेंसर सरकारी राशन लदे ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर आई पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने चालक समेत ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

उतरांव कोतवाली क्षेत्र के खमरिया गांव निवासी अभिषेक कुमार (21) पुत्र सुशील कुमार उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी में फाइनेंसर के पद पर कार्यरत थे। बुधवार को वह बाइक से एयरपोर्ट कोतवाली के रावतपुर गांव जा रहे थे। दोपहर करीब 11 बजे यूनाइटेड मेडी सिटी अस्पताल के पास पहुंचने पर आगे चल रहे सरकारी राशन लदे ट्रक को ओवरटेक करने लगे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गई। पहिए के नीचे आने से अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा होते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर करीब सौ मीटर दूर स्थित रावतपुर चौकी प्रभारी सूरज प्रकाश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक और उसके चालक को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष वैभव सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। फिलहाल चालक को हिरासत में लेकर हादसे की जांच की जा रही है।