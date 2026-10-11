कौशाम्बी : सुबह चार बजे से गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़, शीतला धाम में गूंजे जयकारे

शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को कड़ा धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। स्नान के बाद भक्तों ने मां शीतला धाम में दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

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सुबह पांच बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मां का भव्य शृंगार किया गया था। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कोई सिर पर गठरी तो कोई बच्चों को गोद में लेकर मंदिर की ओर बढ़ता दिखा।मंदिर जाने वाले रास्ते पर दुकानों में सुबह से ही रौनक रही। श्रद्धालुओं ने मां के लिए चुनरी, नारियल, फूल और प्रसाद खरीदे। बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे गए। कई श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य करते हुए जरूरतमंदों की मदद की। पंडा समाज के अध्यक्ष टिंकू पांडा ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाम तक करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।कड़ा के कुबरी गंगा घाट पर भी सुबह से स्नानार्थियों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर नवरात्र के पहले व्रत की शुरुआत की। भीड़ के कारण सड़कों पर भी लंबी कतारें दिखाई दीं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने करीब एक किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।