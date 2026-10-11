फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Crowds thronged for the holy dip in the Ganges from 4 AM; chants of devotion resonated at Sheetla Dham.

कौशाम्बी : सुबह चार बजे से गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़, शीतला धाम में गूंजे जयकारे

Sun, 11 Oct 2026 12:54 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांंबी Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 11 Oct 2026 12:54 PM IST
सार

शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को कड़ा धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। स्नान के बाद भक्तों ने मां शीतला धाम में दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

विज्ञापन
Crowds thronged for the holy dip in the Ganges from 4 AM; chants of devotion resonated at Sheetla Dham.
शारदीय नवरात्र 2026- कड़ा शीतला धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। - फोटो : संवाद।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को कड़ा धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। स्नान के बाद भक्तों ने मां शीतला धाम में दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

विज्ञापन


मंगला आरती के बाद गूंजे जयकारे

सुबह पांच बजे मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मां का भव्य शृंगार किया गया था। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कोई सिर पर गठरी तो कोई बच्चों को गोद में लेकर मंदिर की ओर बढ़ता दिखा।
विज्ञापन


दुकानों पर चुनरी, नारियल और प्रसाद की खरीदारी

मंदिर जाने वाले रास्ते पर दुकानों में सुबह से ही रौनक रही। श्रद्धालुओं ने मां के लिए चुनरी, नारियल, फूल और प्रसाद खरीदे। बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे गए। कई श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य करते हुए जरूरतमंदों की मदद की। पंडा समाज के अध्यक्ष टिंकू पांडा ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाम तक करीब 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


घाटों पर स्नान, पुलिस ने संभाली व्यवस्था

कड़ा के कुबरी गंगा घाट पर भी सुबह से स्नानार्थियों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर नवरात्र के पहले व्रत की शुरुआत की। भीड़ के कारण सड़कों पर भी लंबी कतारें दिखाई दीं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने करीब एक किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed