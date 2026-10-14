कौशाम्बी : स्कूली वैन की टक्कर से तीन वर्षीय मासूम की मौत, परिवार में मचा कोहराम

महेवाघाट थाना क्षेत्र के दलेलागंज मवई गांव में बुधवार सुबह स्कूली वैन की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बहन को स्कूल जाते देख बच्चा भी उसके पीछे निकल पड़ा था। इसी दौरान बच्चों को लेने जा रही वैन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। पुलिस के समझाने और तहरीर मिलने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया।

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गांव निवासी बाल चंद्र निषाद का तीन वर्षीय बेटा अभी निषाद बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे घर से अपनी बहन के पीछे निकल पड़ा। इसी दौरान वह स्कूली वैन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने वैन और चालक को रोक लिया। चालक की पहचान टिकरा निवासी हरिशंकर पुत्र भुल्ली के रूप में हुई। ग्रामीणों ने चालक के साथ मारपीट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।