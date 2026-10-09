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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Sarai Akil-Lucknow Janrath bus timings changed; it will now depart at 10 AM.

Kaushambi News: सरायअकिल-लखनऊ जनरथ बस का बदला समय, अब 10 बजे होगी रवाना

Fri, 09 Oct 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 09 Oct 2026 01:08 AM IST
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Sarai Akil-Lucknow Janrath bus timings changed; it will now depart at 10 AM.
मुख्यालय स्थित मंझनपुर डिपो में खड़ी जनरथ बस। संवाद
सरायअकिल से मंझनपुर होते हुए लखनऊ जाने वाली एसी जनरथ बस के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब बस सुबह आठ बजे के बजाय 10 बजे सरायअकिल से रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए मंझनपुर डिपो ने यह निर्णय लिया है।
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मंझनपुर डिपो के इंचार्ज गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि सुबह के समय बस में पर्याप्त सवारियां नहीं मिल रही थीं। वहीं, क्षेत्र के लोग समय में बदलाव की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए बस के संचालन का समय बदला गया है। सरायअकिल से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मंझनपुर से लखनऊ जाने वाली जनरथ एसी बस का संचालन सरायअकिल से शुरू किया गया था। बस सरायअकिल से चलकर मंझनपुर और सैनी होते हुए लखनऊ जाती है। बस सेवा का समय परिवर्तन होने से सरायअकिल क्षेत्र के साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी लखनऊ जाने में सुविधा होगी। अब व्यापारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह बस लखनऊ से शाम पांच बजे वापस होगी, जो सरायअकिल 10 बजे पहुंचेगी।
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