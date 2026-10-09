Kaushambi News: सरायअकिल-लखनऊ जनरथ बस का बदला समय, अब 10 बजे होगी रवाना

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मंझनपुर डिपो के इंचार्ज गंगा शंकर शर्मा ने बताया कि सुबह के समय बस में पर्याप्त सवारियां नहीं मिल रही थीं। वहीं, क्षेत्र के लोग समय में बदलाव की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए बस के संचालन का समय बदला गया है। सरायअकिल से लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मंझनपुर से लखनऊ जाने वाली जनरथ एसी बस का संचालन सरायअकिल से शुरू किया गया था। बस सरायअकिल से चलकर मंझनपुर और सैनी होते हुए लखनऊ जाती है। बस सेवा का समय परिवर्तन होने से सरायअकिल क्षेत्र के साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी लखनऊ जाने में सुविधा होगी। अब व्यापारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह बस लखनऊ से शाम पांच बजे वापस होगी, जो सरायअकिल 10 बजे पहुंचेगी।

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सरायअकिल से मंझनपुर होते हुए लखनऊ जाने वाली एसी जनरथ बस के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब बस सुबह आठ बजे के बजाय 10 बजे सरायअकिल से रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा और मांग को देखते हुए मंझनपुर डिपो ने यह निर्णय लिया है।