Kaushambi News: खेल सामग्री के नियमित उपयोग से निखरेगी बच्चों की प्रतिभा

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विद्यालय में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए खेलों के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। खेल गतिविधियों से बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण विकसित होते हैं। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का नियमित उपयोग कर बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें खेल के प्रति प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। शिक्षकों का मानना है कि पढ़ाई के साथ खेलकूद के अवसर मिलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे खेलेंगे, तभी खिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। संवाद

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प्राथमिक विद्यालय नादिन का पूरा में सोमवार को एआरपी चौधरी ओम प्रकाश सिंह और नरेश कुमार ने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों और बच्चों की सहभागिता की सराहना की। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में सहायक अध्यापक आशीष कुमार सिंह बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।