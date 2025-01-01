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Kaushambi News: ट्रैक्टर की चपेट में आकर बच्ची की माैत

Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 11 Oct 2026 01:06 AM IST
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Girl child dies after being hit by a tractor
मृतक अनन्या का फाइल फोटो - फोटो : Archive
ट्रैक्टर की चपेट में आकर घर के दरवाजे पर खेल रही तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। ट्रैक्टर उसके घर की ओर ही आ रहा था, जिसे देखकर वह दौड़ी और हादसे की शिकार हो गई।
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कुन्ड्रावी गांव निवासी संजय सरोज घर पर रहकर खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अनन्या शुक्रवार शाम करीब चार बजे घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान खेत से धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली उनके घर की ओर आ रही थी।
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संजय का आरोप है कि चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाया, जिससे बच्ची पहिये के नीचे आ गई। गंभीर हालत में उसे तत्काल जिला अस्पताल मंझनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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