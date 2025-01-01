Kaushambi News: ट्रैक्टर की चपेट में आकर बच्ची की माैत

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कुन्ड्रावी गांव निवासी संजय सरोज घर पर रहकर खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अनन्या शुक्रवार शाम करीब चार बजे घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान खेत से धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली उनके घर की ओर आ रही थी।संजय का आरोप है कि चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाया, जिससे बच्ची पहिये के नीचे आ गई। गंभीर हालत में उसे तत्काल जिला अस्पताल मंझनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।