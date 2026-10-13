Kaushambi News: नवरात्र शुरू होते ही फलों के दाम में उछाल, केला 10 तो सेब 20 रुपये किलो महंगा
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
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नवरात्र शुरू होते ही फलों की कीमतों में तेजी आ गई है। केला 10 रुपये दर्जन और सेब 20 रुपये किलो तक महंगा हो गया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले नारियल के दाम भी 30 से बढ़कर 40 से 50 रुपये प्रति पीस तक पहुंच गए हैं। इससे व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को फलाहार के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
फल विक्रेता नफीस अहमद ने बताया कि नवरात्र में मांग बढ़ने से थोक बाजार में फलों के भाव चढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले 40 रुपये दर्जन बिकने वाला केला अब 50 से 60 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब की कीमत किस्म के अनुसार 110 से 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पपीता 120 से 180 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं, 100 रुपये में चार पीस मिलने वाली कीवी अब तीन ही मिल रही है।
फल विक्रेता लाला भाई ने बताया कि नवरात्र में नारियल की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। मांग और बढ़ने पर फलों के दाम में और उछाल आने की आशंका है।
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फलों के मौजूदा दाम
सेब : 110-140 रुपये किलो
केला : 50-60 रुपये दर्जन
पपीता : 40-50 रुपये किलो
कीवी : 100 रुपये में तीन पीस
अनानास : 80-90 रुपये प्रति पीस
नारियल: 40-50 रुपये प्रति पीस
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फल विक्रेता नफीस अहमद ने बताया कि नवरात्र में मांग बढ़ने से थोक बाजार में फलों के भाव चढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले 40 रुपये दर्जन बिकने वाला केला अब 50 से 60 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब की कीमत किस्म के अनुसार 110 से 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पपीता 120 से 180 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं, 100 रुपये में चार पीस मिलने वाली कीवी अब तीन ही मिल रही है।
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फल विक्रेता लाला भाई ने बताया कि नवरात्र में नारियल की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। मांग और बढ़ने पर फलों के दाम में और उछाल आने की आशंका है।
फलों के मौजूदा दाम
सेब : 110-140 रुपये किलो
केला : 50-60 रुपये दर्जन
पपीता : 40-50 रुपये किलो
कीवी : 100 रुपये में तीन पीस
अनानास : 80-90 रुपये प्रति पीस
नारियल: 40-50 रुपये प्रति पीस