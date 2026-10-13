Kaushambi News: नवरात्र शुरू होते ही फलों के दाम में उछाल, केला 10 तो सेब 20 रुपये किलो महंगा

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फल विक्रेता नफीस अहमद ने बताया कि नवरात्र में मांग बढ़ने से थोक बाजार में फलों के भाव चढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले 40 रुपये दर्जन बिकने वाला केला अब 50 से 60 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब की कीमत किस्म के अनुसार 110 से 140 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पपीता 120 से 180 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं, 100 रुपये में चार पीस मिलने वाली कीवी अब तीन ही मिल रही है।फल विक्रेता लाला भाई ने बताया कि नवरात्र में नारियल की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। मांग और बढ़ने पर फलों के दाम में और उछाल आने की आशंका है।-इनसेटफलों के मौजूदा दामसेब : 110-140 रुपये किलोकेला : 50-60 रुपये दर्जनपपीता : 40-50 रुपये किलोकीवी : 100 रुपये में तीन पीसअनानास : 80-90 रुपये प्रति पीसनारियल: 40-50 रुपये प्रति पीस