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Kaushambi News: मकान का ताला तोड़ नगद समेत लाखों की चोरी

Thu, 08 Oct 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:49 AM IST
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Breaking the lock of the house, lakhs of rupees including cash stolen
संदीपनघाट थाना क्षेत्र के आदर मदार गांव में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 30 हजार रुपये नकद समेत आठ लाख रुपये कीमत के जेवरात चुरा लिए। पीड़ित सुरेंद्र कुमार दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी आरती देवी बच्चों के साथ गांव में रहती है। सोमवार रात आरती बच्चों समेत सास के घर सोने चली गई। इसी दौरान चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया और ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सुबह घर लौटने पर चोरी की जानकारी हुई। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह नागर ने जल्द खुलासे की बात कही।
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