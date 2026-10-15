Kaushambi News: बड़ी बहन को लेने आई स्कूली वैन की टक्कर से मासूम की माैत

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दलेलागंज मवई गांव निवासी बालचंद्र निषाद ट्रक चालक हैं। परिवार में पत्नी खुशबू देवी, बेटी शुभि (6) और दो वर्षीय बेटा अभि था। सुबह करीब आठ बजे शुभि स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। वैन की आवाज सुनते ही वह बैग लेकर सड़क की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे छोटा भाई अभि भी घर से निकल आया। शुभि वैन में बैठ गई थी, लेकिन इसी दौरान गाड़ी के पास पहुंचा मासूम इसकी चपेट में आ गया।हादसे की जानकारी होते ही मां खुशबू बदहवास होकर मौके पर पहुंचीं और बच्चे को सीने से लगाकर चीखने-चिल्लाने लगीं। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और चालक को वैन से उतारकर पीट दिया। मारपीट में चालक का जबड़ा टूटने की बात सामने आई है। बाद में कुछ लोगों ने उसे भीड़ से बचाया। पुलिस चालक को अस्पताल ले गई।आक्रोशित लोगों ने सुबह करीब नौ बजे शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। सीओ मंझनपुर अरुण कुमार शुक्ला, मंझनपुर कोतवाली प्रभारी विनीत सिंह, महेवाघाट थाना प्रभारी कुमार शंकरम और पश्चिम शरीरा थाना प्रभारी बैकुंठ नाथ पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजन 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे। अधिकारी परिजनों को मनाते रहे, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। कई दौर की बातचीत और कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शव को पोस्टमार्टम भेजने के लिए तैयार हुए। दोपहर दो बजे सड़क से हटे। इस दौरान करीब पांच घंटे यातायात प्रभावित रहा।पीड़ित पिता की तहरीर पर घायल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना में शामिल वाहन को सीज कर थाने में खड़ा करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।- अरुण कुमार शुक्ला, सीओ