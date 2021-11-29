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Kaushambi News: दहेज के लिए नवविवाहिता को पीटकर कुएं में फेंकने का आरोप

Thu, 05 Nov 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:16 AM IST
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Allegations of beating a newlywed woman for dowry and throwing her into a well
कौशाम्बी थाना क्षेत्र के तारा का पूरा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को पीटकर कुएं में फेंकने का मामला सामने आया है।
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आरोप है कि पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने दो लाख रुपये और बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की पिटाई की। मरा समझकर गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की मां सुनीता देवी निवासी गुरौली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी निशा देवी की शादी 27 जून 2026 को बल्लू पुत्र केशन निवासी तारा का पूरा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के एक महीने बाद से ही पति, सास-ससुर, जेठ, देवर और देवरानी दो लाख रुपये और बाइक की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे।

मां के मुताबिक, बुधवार को ससुरालियों ने मिलकर निशा की पिटाई की और गला दबा दिया। इसके बाद उसे मरा समझते हुए गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया। जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकलवाया। जिला अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थानाध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।
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