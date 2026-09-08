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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   A three-member FSL team from Prayagraj has arrived to investigate the explosion at the firecracker factory.

Kaushambi News: पटाखा फैक्टरी में धमाके की जांच के लिए प्रयागराज से पहुंची एफएसएल की तीन सदस्यीय टीम

Tue, 08 Sep 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:32 AM IST
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A three-member FSL team from Prayagraj has arrived to investigate the explosion at the firecracker factory.
घटना के बाद जांच करती टीम। संवाद फाइल फोट
पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी में विस्फोटक से जुड़े मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रयागराज से एफएसएल की तीन सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जनपद पहुंची। टीम में विस्फोटक विंग से संबंधित एक अनुभाग अधिकारी और दो अन्य सदस्य शामिल हैं। विशेषज्ञों ने स्थानीय फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य और नमूनों का संकलन किया।
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टीम को जांच में शामिल करने का उद्देश्य स्थानीय फील्ड यूनिट की ओर से तैयार किए गए सार-संक्षेप में विशेषज्ञता से जुड़े किसी पहलू की कमी को पूरा करना है। विशेषज्ञों ने नमूने जुटाने के साथ घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की।
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विस्फोटक की प्रकृति और रासायनिक संरचना की होगी जांच

एफएसएल टीम घटनास्थल से मिले पदार्थ की पहचान और उसकी रासायनिक संरचना की जांच कर सामग्री का विस्फोटक से संबंध और उसके स्रोत की जानकारी जुटाएगी। विशेषज्ञ विस्फोटक की क्षमता, घटना के पीछे की संभावित असल वजह को तलाशेंगे।
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उपकरण, अवशेष और विस्फोट के कारणों पर भी नजर

जांच में अलग-अलग स्थानों से लिए गए नमूनों के बीच वैज्ञानिक मिलान कर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं। जांचा जाएगा कि सामग्री तैयार अवस्था में है। एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाएगी।

जांच में प्रयागराज एफएसएल की तीन सदस्यीय टीम को शामिल किया गया है। टीम स्थानीय फील्ड यूनिट के साथ मिलकर साक्ष्य संकलन का कार्य करेगी। वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले की विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा।
-- सत्यनारायण, एसपी
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