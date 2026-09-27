Kasganj News: राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में छाए जिले के खिलाड़ी, जीते 8 पदक
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:44 PM IST
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कासगंज। सहारनपुर में आयोजित माध्यमिक विद्यालयों की राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में कासगंज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल आठ पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने चार रजत और चार कांस्य पदक अपने नाम किए।
बालिका वर्ग में श्रीगणेश इंटर कॉलेज के नवीन और प्रतिज्ञा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीते जबकि बालक वर्ग में राजदीप और बालिका वर्ग में कनिष्का ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीते। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की राहेमीन और प्राची ने रजत तथा नंदनी और महक सैनी ने कांस्य पदक हासिल किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला क्रीड़ा प्रभारी समीक्षा सिंह जादौन, श्रीगणेश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एचपीएन दुबे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रजनीकांत निर्मल और क्रीड़ा प्रभारी शीला देवी ने बधाई दी है।
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बालिका वर्ग में श्रीगणेश इंटर कॉलेज के नवीन और प्रतिज्ञा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीते जबकि बालक वर्ग में राजदीप और बालिका वर्ग में कनिष्का ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीते। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की राहेमीन और प्राची ने रजत तथा नंदनी और महक सैनी ने कांस्य पदक हासिल किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला क्रीड़ा प्रभारी समीक्षा सिंह जादौन, श्रीगणेश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एचपीएन दुबे, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रजनीकांत निर्मल और क्रीड़ा प्रभारी शीला देवी ने बधाई दी है।
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