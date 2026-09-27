Kasganj News: ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस 13 घंटे लेट, यात्री हुए परेशान
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:42 PM IST
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कासगंज। बारिश का असर ट्रेनों के संचालन पर भी साफ देखने को मिल रहा है। रविवार को ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 13 घंटे की देरी से कासगंज जंक्शन पहुंची।
इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बारिश के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाली ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस सामान्यत रात 10:40 बजे कासगंज पहुंचती है लेकिन विलंब के चलते यह रविवार सुबह 13 घंटे की देरी से आई।
इसी तरह, टनकपुर से अछनेरा जाने वाली ट्रेन सुबह 8:30 बजे के बजाय 58 मिनट की देरी यानी 9:28 बजे पहुंची, जबकि भरतपुर से आने वाली पैसेंजर ट्रेन भी 50 मिनट विलंब से सुबह 11:15 बजे जंक्शन पहुंची।
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लखनऊ से इस ट्रेन में सफर कर रहे सहावर निवासी यात्री रमेश चंद्र ने बताया कि ट्रेन के अत्यधिक लेट होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। ट्रेनों के विलंबित होने के कारण जंक्शन के प्लेटफाॅर्मों पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। परिवार के साथ सफर कर रहे यात्रियों और बच्चों को सामान के साथ घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।
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इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बारिश के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाली ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस सामान्यत रात 10:40 बजे कासगंज पहुंचती है लेकिन विलंब के चलते यह रविवार सुबह 13 घंटे की देरी से आई।
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इसी तरह, टनकपुर से अछनेरा जाने वाली ट्रेन सुबह 8:30 बजे के बजाय 58 मिनट की देरी यानी 9:28 बजे पहुंची, जबकि भरतपुर से आने वाली पैसेंजर ट्रेन भी 50 मिनट विलंब से सुबह 11:15 बजे जंक्शन पहुंची।
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लखनऊ से इस ट्रेन में सफर कर रहे सहावर निवासी यात्री रमेश चंद्र ने बताया कि ट्रेन के अत्यधिक लेट होने से उन्हें काफी परेशानी हुई। ट्रेनों के विलंबित होने के कारण जंक्शन के प्लेटफाॅर्मों पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। परिवार के साथ सफर कर रहे यात्रियों और बच्चों को सामान के साथ घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।